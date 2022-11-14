TFF Fair Play ödüllerini kazananlar belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, fair-play'in yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlediği sezonun ilk Fair-Play/Adil Oyun Ödülleri Töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen organizasyonda, TFF Fair Play / Adil Oyun ödülleri sahiplerini buldu.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende, belirlenen 5 kategoride ödüle layık görülen isimlere ödülleri takdim edildi.

"Tüm futbol paydaşlarını fair-play'e yani adil oyuna davet ediyorum"

Törende konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Oyunu yavaşlatmak için sakatlığı olmadığı halde yerde yatan, rakibinin haksız yere kart görmesi için hakemi aldatmaya çalışan, birbirine ve hakeme kötü söz söylemlerde bulunan tüm futbol paydaşlarını fair-play'e yani adil oyuna davet ediyorum.

Türk futbolunun imaj ve değerine zarar veren başka bir konu da maç sonunda yapılan açıklamalar. Futbolcular, teknik direktörler, kulüp başkanı ve yöneticilerin maçın hemen ardından hakemle ilgili konuşma kültürünü artık değiştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TFF Fair Play ödüllerinin kazananları şu şekilde:

Fair Play/Adil Oyun Takım Ödülü: Sivasspor

Fair Play/Adil Oyun Teknik Direktör Ödülü: Çağdaş Atan - Kayserispor

Fair Play/Adil Oyun Futbolcu Ödülü: Uğurcan Çakır - Trabzonspor

Fair Play/Adil Oyun Başkan/Yönetici Ödülü: Fatih Özgökçen - Konyaspor

Fair Play/Adil Oyun Taraftar Ödülü: Başakşehir