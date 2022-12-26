TFF Fair Play/Adil Oyun Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Ödülleri, yapılan törenle sahiplerine verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu'nun belirlediği Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine dağıtıldı.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF yönetim kurulu üyeleri, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanı Tamer Yılmaz ve ödül alanlar katıldı.

Fair Play Takım Ödülü Trabzonspor'a gitti

Bartın'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailesine destek olmak amacıyla "Kurtaran Eller" kampanyası düzenleyen Trabzonspor, Fair Play Takım Ödülü'nün sahibi oldu.

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor adına aldığı ödülü de madenci ailelerine bağışladı.

Rıza Çalımbay ödül aldı

"Makul duruşu, başarıyı abartmadan içselleştirmesi ve rakiplerine karşı bir üstünlük psikolojisi olarak kullanmayan bir karakter olması" gerekçeleriyle ödül verilen Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da, 50 bin liralık teşvik ödülü aldı.

Rıza Çalımbay da 50 bin liralık ödülünü madenci ailelerine bağışladı.

Kulüp başkanı dalında ödül Faruk Koca'nın oldu

Türkiye Kupası'nda Amed Sportif Faaliyetler ile yapılan maç öncesinde futbol ailesine örnek gösterilecek sağduyulu açıklamaları nedeniyle kulüp başkanları dalında ödüle layık görülen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 100 bin lira teşvik ödülünü madenci ailelerine bağışladı.

En centilmen taraftar Antalyaspor taraftarı seçildi

En centilmen taraftar ödülünü, Antalyaspor taraftarı adına kulüp başkanı Aziz Çetin aldı.

100 bin liralık ödülü madenci ailelerine bağışlayan Çetin, taraftar adına burada olduğunu, tribünden geldiği için onların bir parçası sayıldığını ve ödülden dolayı onur duyduğunu aktardı.

Onur Bulut törene katılamadı

Maçlarda sergilediği pozitif tavır nedeniyle "futbolcu" kategorisinde ödüle layık görülen Kayserispor oyuncusu Onur Bulut'un ödülü ise deplasman seyahatinde olduğu için kendisine ulaştırılmak üzere bir yetkiliye teslim edildi.

Tören, ödül alanları toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.