TFF saldırısının fotoğrafları

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki yönetim binası dün kurşunlandı, 2 zanlı hemen yakalandı. Saldırı sonrası ortaya çıkan fotoğraflar olayın ciddi boyutunu da gözler önüne serdi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun İstanbul Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki yönetim binası, dün akşam saatlerinde kurşunlandı.

Saldırıda yaralanan olmazken, olayın, yönetim kurulu toplantısı sırasında meydana gelmesi dikkat çekti.

15 yöneticinin bulunduğu toplantı odasında, Başkan Mehmet Büyükekşi’nin odasında bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

5 kurşun atıldı

Olay yerinde 11 kovan bulunurken, kurşunların 5’i binaya isabet etti. Bunlardan ikisinin ise direkt başkanlık koltuğuna geldiği ortaya çıktı.

TFF binasına saldırı anında yönetim kurulu üyeleri toplantı halinde idi. Dışardan atılan mermilerden ilki camı kırıp perdeyi deldikten sonra yere düştü. Çok yakınından geçen kurşunu hemen fark eden TFF yöneticisi Hamit Altıntop kendini yere atarak masanın altına girdi. Bu arada diğer yönetim kurulu üyeleri arasında kısa süreli bir panik yaşandı.

"Hamit vuruldu" paniği

Altıntop, silah sesleri kesildikten sonra da yerden kalkmayınca odada bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, "Hamit vuruldu! Hamit vuruldu" diye başına koştular. Bu sırada TFF yöneticileri toplantı odasının kapısın açarak, binada görevli personelden sedye ve ambulans istediler. Altıntop daha sonra iyi olduğunu bildirip ayağa kalkınca herkes rahat bir nefes aldı. Altıntop, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çok şükür bir yara almadık. Ancak bu olayı yapanların bir önce yakalanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Saldırıya ilişkin ortaya çıkan kareler ise saldırının ciddi boyutunu gözler önüne serdi.