TFF, talimatnamede değişiklik yaptı

12 Haziran'da devam edecek olan liglerle ilgili TFF, koronavirüs nedeniyle alınan tedbir kararlarını genişletmeye devam ediyor. Son olarak, kulüp yöneticilerinin soyunma odalarına girmesi yasaklandı.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir ülkemizde de ligler askıya alınmıştı.

12 Haziran'da devam edecek olan Süper Lig öncesi, Türkiye Futbol Federasyonu da salgın nedeniyle tedbir kararları almaya devam ediyor. Son olarak TFF, kulüp yöneticilerinin akredite alanlarına girmesini yasakladı.

Bu doğrultuda yöneticiler, soyunma odalarına da giremeyecek.

100-300 BİN TL ARASI CEZA VERİLECEK

Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF 1. Lig maçlarında talimat değişikliğine giden TFF, söz konusu talimatnamede şu maddelere yer verdi:

- Protokol tribününde yer alan kişilerin akredite alanlara girmeleri halinde 60 günden az olmamak üzere hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 100.000 TL'den 300.000 TL'ye, TFF 1. Lig kulübü yöneticileri için 50.000 TL'den 150.000 TL'ye kadar para cezası verilir.

- Top toplayıcıların yaşları 19-30 olarak revize edildi (20-30 idi ve 20 yaş sokağa çıkma yasağı, 18'e indirildi).

- Karşılaşmalarda görevli temsilci sayısı 2'den 3'e çıkartıldı.

- Müsabakalarda stadyumlarda futbolcular dahil bulunacak toplam kişi sayısı 296'dan 335'e yükseltildi.