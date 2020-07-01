TFF ve Kulüpler Birliği'nden yeni kararlar

TFF ve Kulüpler Birliği, Riva'da bir toplantı yaptı. Toplantıdan, yabancı kuralı sayısının düşürülmesinin yanı sıra, altyapıdan 1 ya da 2 oyuncunun da ilk 11'de oynaması gerektiği görüşü çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği, bugün Riva'da bulunan tesislerde bir araya gelerek, Türk futbolu hakkında önemli konuları masaya yatırdı.

Görüşmeye, 18 kulübün başkan ve temsilcilerinin yanı sıra TFF yöneticileri de katıldı.

YABANCI KURALI DA MASAYA YATIRILDI

Söz konusu toplantıda konuşulan konular şu şekilde:

- 14 olan yabancı kuralının önümüzdeki 3 yıl içinde kademeli olarak 12-10-8 şeklinde düşürülmesi konusu masaya yatırıldı. Uzun vadede sahada en fazla 8 yabancı oyuncunun yer alacağı bir düzenleme de gündeme geldi. Kulüplerin bir kısmı bunu destekliyor fakat bir kısmı karşı çıkıyor.

- Yeni düzenlemede altyapıdan 1 ya da 2 oyuncunun ilk 11’de olması planlanıyor.

- Yayıncı kuruluşla karşılıklı olarak şartlar ortaya kondu, henüz bir anlaşma sağlanmış değil.

- Liglerin başlama tarihi de konuşulan konular arasında yer aldı.