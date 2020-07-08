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TFF yabancı kuralıyla ilgili kararını verdi
TFF, yabancı futbolcu sayısını kademeli olarak düşürme kararı aldı. Kulüpler, 2020-2021 sezonunda ilk 11'de 8 yabancı oynatabilecek.
- Haber Merkezi
- 08.07.2020 - 18:04
TFF, yabancı futbolcu sayısını kademeli olarak düşürme kararı aldı.
2020-2021 SEZONU
14 yabancı alınabilecek
İlk 11'de 8 yabancı olacak.
2021-2022 SEZONU
12 yabancı alınabilecek
İlk 11'de 7 yabancı olacak
2022-2023 SEZONU
10 yabancı alınabilecek
İlk 11'de 6 yabancı olacak
Ayrıntılar gelecek...