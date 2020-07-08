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    TFF yabancı kuralıyla ilgili kararını verdi

    TFF, yabancı futbolcu sayısını kademeli olarak düşürme kararı aldı. Kulüpler, 2020-2021 sezonunda ilk 11'de 8 yabancı oynatabilecek.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2020 - 18:04
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    TFF yabancı kuralıyla ilgili kararını verdi

    TFF, yabancı futbolcu sayısını kademeli olarak düşürme kararı aldı.

    2020-2021 SEZONU
    14 yabancı alınabilecek
    İlk 11'de 8 yabancı olacak.

    2021-2022 SEZONU
    12 yabancı alınabilecek
    İlk 11'de 7 yabancı olacak

    2022-2023 SEZONU
    10 yabancı alınabilecek
    İlk 11'de 6 yabancı olacak

    Ayrıntılar gelecek...

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