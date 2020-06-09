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    TFF'de Fenerbahçe krizi sonrasında ilk istifa

    Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Gürkan Teoman, Nihat Özdemir'in şike açıklamaları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2020 - 16:51
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    TFF'de Fenerbahçe krizi sonrasında ilk istifa

    TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, "Bu ülkede 9 yıldır şike yapılmıyor." şeklindeki sözleri sarı-lacivertli camiayı ayağa kaldırmıştı.

    Fenerbahçe ile Özdemir arasındaki atışmalar bir süredir gündemi meşgul ederken, yaşanan bu kriz sonrası TFF Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Gürkan Teoman görevinden istifa ettiğini açıkladı.

    "F.BAHÇE'NİN NEFERİYİM"

    Gürkan Teoman'ın dilekçesinde, "Fenerbahçe bu ülkede FETÖ'ye karşı mücadelenin bayraktarı olmuş çok önemli bir kurumdur. Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana ve sonsuza dek Türkiye'nin iç ve dış düşmanlarına karşı yıkılmaz bir kale olarak kalacaktır. Mensubu olmaktan gurur duyduğum Fenerbahçe camiasının bir neferi olarak şahsımın duruşu, kutsal gördüğüm armamın yanıdır." ifadeleri yer aldı.

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