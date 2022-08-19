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    TFF'den Beşiktaş açıklaması

    TFF'den Beşiktaş açıklaması

    Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarının, Beşiktaş taraftarlarınca tepki görmesinin ardından TFF'den açıklama geldi.
    • 19.08.2022 - 16:18
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 16:43
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    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin dün yaptığı ve Beşiktaşlıların büyük tepkisini çeken konuşması sonrası Federasyon'dan son dakika açıklaması geldi.

    Paylaşılan yazılı metinde, Büyükekşi'nin masaya vurarak yaptığı konuşmada siyah-beyazlı camiayı kastetmediği iddia edildi.

    Mehmet Büyükekşi'den Beşiktaş'a cevap - İZLE

    İşte TFF'nin açıklaması:

    "Türkiye Futbol Federasyonu MHK Ağustos Hakem Semineri açılış konuşmasında Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi'nin kulüplerin hakemlerle ilgili taleplerine yönelik "o hakemi istemiyorum, bu hakemi istiyorum şeklinde talepleri kabul etmiyoruz.

    Geliştirdiğimiz teknoloji buna imkan tanımıyor. Atamaları TFF yapmıyor, MHK yapmıyor. TFF'nin geliştirdiği yüksek teknolojili sistem yapıyor" açıklamasına rağmen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü hedef gösterdiği yönünde algı oluşturulma çabasına aynı seminerin basın toplantısı bölümünde "Beşiktaş'ı ya da Beşiktaş Başkanını kastetmiyorum. Hakemlerle ilgili bu yönde talepleri olan ve sezonun ilerleyen haftalarında bu yönde istekleri olacak olan tüm kulüpleri kastediyorum" şeklinde açıklama yapmıştır.

    Ancak Türk futbolunda kaos yaratmaya ve bu kaostan çıkar elde etmeye çalışan bazı çevreler, ısrarla Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün hedef alındığı şeklinde gerçekle ilgisi olmayan bir algı yaratma çabasına düşmüşlerdir.

    TFF den Beşiktaş açıklaması #1

    "Tüm kulüpler aynı seviyede değerlidir"

    Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi için tüm kulüpler, kulüp başkanları, teknik direktörler, antrenörler, futbolcular, hakemler ve futbol severler aynı yüksek değerde ve önemdedir.

    Futbolun tüm paydaşlarıyla futbolumuzun marka değerini yükseltmek ve kulüplerimizi bulundukları ekonomik darboğazdan kurtarmak hedefiyle yaptığımız çalışmalarımızı yine futbolun tüm paydaşlarıyla birlikte sürdürmeye devam edeceğiz."

    Mehmet Büyükekşi'den Beşiktaş'a sert yanıt - HABERİ

    TFF den Beşiktaş açıklaması #2


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