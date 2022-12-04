TFF'den hakem akademisi kararı

TFF Yönetimi, "Hakem Akademisi" kurmaya hazırlanıyor. TFF bu sayede yeni hakemlerin daha iyi standartlara ulaşmasını sağlayacak.

Çarşamba günü Riva’da Kulüpler Birliği ile yaklaşık 8 saat süren bir toplantı gerçekleştiren TFF Yönetimi, özellikle hakemler ve altyapı konusundaki yeni projeleri anlattı.

Futbol Federasyonu, hakem akademisi kurmaya hazırlanırken; geniş çaplı organizasyonun birçok ayağı var. Çok konuşulan yabancı VAR hakemiyle ilgili ise henüz net bir karar alınmış değil.

Yeni hakemlerin daha iyi standartlara ulaşması sağlanacak

Buna göre TFF, 'hakem akademisi' kurmaya hazırlanıyor. Bu akademide hakemlerin eğitimi, rehabilitasyonu ve gelişimiyle alakalı çalışmalar olacak. Eğitim konusunda hakemlerin tüm eksiklerini gidermeyi hedefleyen Futbol Federasyonu, yetişecek yeni hakemlerin de daha iyi standartlara ulaşmasını sağlayacak.

Yabancılarla takviye yapılacak

Son günlerde çok konuşulan yabancı VAR hakemiyle alakalı ise net bir karar alınmış değil. Süper Lig’den bazı kulüplerin yabancı hakem konusunda istekli olduğu ancak TFF’nin,tam anlamıyla yabancıya dönüşü düşünmediği öğrenildi. VAR hakemleriyle ilgili kadro kısıtlı olduğu için ilk etapta buraya yabancılarla takviye yapılması planlanıyor.

Altyapı sistemi değişiyor

TFF’nin altyapılarla ilgili de ciddi bir hazırlığı var. Futbol akademisi altında yeni proje, önce Süper Lig kulüpleri tarafından uygulanacak.

Devamındaki periyotta 1.Lig ekiplerinin de sisteme entegre edileceği öğrenildi. Türkiye’deki altyapı sistemini tamamen değiştirmeyi planlayan TFF, denetim konusunu bizzat gerçekleştirecek.

TFF korsan yayın ile ilgili yeni kararlar alacak

Korsan yayıncılığın büyük problem olduğunu belirten kulüpler, kaçak yayın nedeniyle gelirlerinin ciddi şekilde azaldığını ve bundan en baştan kendilerinin ile yayıncı kuruluşun zarar ettiğini TFF’ye iletti. Çözüm konusunda TFF önemli adımlar atılacağını belirtirken önümüzdeki haftalarda detayların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

TFF 10 yıllık stratejisini kulüplere aktardı

8 saat süren Riva’daki toplantıda, TFF Yönetimi 10 yıllık stratejisini kulüplere aktardı. Sportif, ekonomik, idari ve organizasyon anlamında nelerin hedeflendiği, Futbol Federasyonu’nun vizyonu Kulüpler Birliği’ne anlatıldı.

Öte yandan Göztepe -Altay maçında yaşanan üzücü olaylar sonrası deplasman yasağının da yeniden uygulamaya koyulabileceği öğrenildi.