TFF'den hakemi aldatan futbolculara özel çalışma

TFF yapacağı aplikasyonla, hakemlere maçlardan önce takımların oynadığı sistem, futbolcuların özellikleri, hangi futbolcunun hakemi aldatmaya çalıştığı ve davranışları hakkında bilgi verilecek.

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Kış Semineri'ne katılmak için Antalya'ya gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, hakem eğitimini çok önemsediklerini belirterek, şu anda eğitimin ayda bir hakemlerin toplanması ve yurt dışından gelen eğitmenin 3-4 günlük bir seminer vermesi olarak devam ettiğini söyledi.

Hakemlerin eğitimi için hakem akademisi kuracaklarını dile getiren Büyükekşi, bununla ilgili olarak da Marmara ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversiteleri ile iş birliği görüşmeleri yaptıklarını ifade etti.

Hakemi aldatan futbolcular tespit edilecek

Büyükekşi, üniversitelerle iş birliği yaparak, hakem eğitim işini MHK'den TFF'nin idaresine alacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Devamlı suretle bir hakem eğitimi devam edecek. UEFA'da uygulanan hakem eğitimini Türkiye'de de uygulamaya başlayacağız. Hem sahada eğitim olacak hem de teorik eğitim olacak. Bir aplikasyona gerek dışarıda gerek evin içinde yapacakları bütün antrenmanlar yüklenecek. Performansları hakem akademisi tarafından takip edilecek. Diyelim ki bir gün sonra hakemin maçı var. Çıkacağı maçtaki iki takımla ilgili, 'Takımların oynadığı sistem nedir? Futbolcuların özelliği nedir? Hangi futbolcu hakemi aldatır? Hangi futbolcunun davranışları neler?', hepsiyle ilgili de bilgiler verilecek. Buna göre de hakem hazırlanacak."





"Her zaman mükemmeli arayacağız"

AA'ya konuşan TFF Başkanı, hakem eğitimlerini akademide hizmet içi eğitim şeklinde yapacaklarını dile getirerek, "Hakemlerimiz eğitim aldı, bir daha eğitim almayacak, şeklinde olmayacak. Tekrar aynı döngü devam edecek. Tekrar sırası gelen hakemlerimiz eğitim almaya devam edecek. Özellikle şunun altını çiziyoruz, 'İyinin düşmanı mükemmeldir'. Her zaman mükemmeli arayacağız." ifadelerini kullandı.