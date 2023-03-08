TFF'den Jesus'un play-off talebine yanıt TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig için gündeme gelen play-off konusu hakkında, "Play-off'un olması mümkün değil. Sezon devam ederken kural değiştirilir mi?" şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un "Süper Lig'de Play-Off oynanabilir" fikriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesi, bu takımlarla oynayacak ekiplere 3 puan ve 3 gol averajı yazılmasını eleştiren Jorge Jesus, Süper Lig'de ilk dört takımın Play-Off oynamasının daha doğru olacağını belirtti. Bu konuya TFF cephesi yanıt verdi.

"Mümkün değil"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Play-off'un olması mümkün değil. Böyle bir şey gündemimizde yok". ifadelerini kullandı.

"Sezon devam ederken kural değiştirilir mi? Maç oynanıyor, sen 70. dakikada 'dur, ben kuralı değiştirmek istiyorum' diyorsun. Böyle şey olmaz. Sezon nasıl başladıysa öyle bitecek. Gündemimizde play-off ya da benzeri bir konu yok."

Yabancı kuralı değişecek mi?

Öte yandan Mehmet Büyükekşi, "Gelecek sezon yabancı kuralı değişecek mi?" sorusuna ise "Daha netleşen bir şey yok." şeklinde yanıt verdi.