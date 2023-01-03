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    TFF'den Sivasspor'a maç tekrarı cevabı

    TFF'den Sivasspor'a maç tekrarı cevabı

    TFF yaptığı açıklama ile Sivasspor-Galatasaray maçının tekrarlanması ihtimalini bitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 16:14
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 17:19
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    Süper Lig'de 16. haftaya damga vuran Sivasspor-Galatasaray maçının ardından Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, kural hatasına vurgu yapılarak TFF'den maçın tekrar edilmesi istendi.

    TFF bugün tarihi bir karar alarak tartışılan pozisyonun VAR kayıtlarını açıkladı.

    Erkan Özdemir ve VAR hakemi Özgüç Türkalp arasında geçen konuşmanın yayınlanmasının ardından pozisyonun ofsayt nedeniyle iptal edildiği ortaya çıktı.

    "Hakem hataları yapılmıştır"

    Ciddi hata yapan hakemler hakkında MHK'nin yaptırım uygulayacağını duyuran TFF, "Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelendi ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin, önemli hakem hatası yaptıkları tespit edilmiştir. Bu maçların VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir." açıklamasıyla maçın tekrar edilme ihtimalini ortadan kaldırdı.

    Sivasspor-Galatasaray karşılaşması VAR kayıtları VİDEO

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    Sivas


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