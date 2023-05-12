TFF'den yabancı kuralı için karar Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin ana gündem maddesi yabancı kuralı olan toplantısı sona erdi. Görüşmede mevcut sistemin bir yıl daha devam etmesine karar verildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralı için kritik toplantıda bir araya geldi.

Görüşmede mevcut kuralın bir yıl daha devam edilmesi kararı çıktı.

Sabah'tan Fatih Doğan'ın haberine göre mevcut 14 yabancı (8+3) durumunun bir yıl daha sürmesi ortak fikrine varıldı.

Yeni haftada resmen açıklanacak

TFF'nin hazırlayıp daha önce kulüplerle paylaştığı 5 yıllık yeni sınırlama, teşvik ve düzenlene planının TFF seçimi sonrası daha ayrıntılı değerlendirilmesi kararı çıktı.

Yabancı kuralı için alınan 1 yıllık uzatma kararı pazartesi veya salı günü resmi olarak duyurulacak.