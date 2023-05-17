TFF'den yabancı kuralıyla ilgili yeni açıklama TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, aynı kalan yabancı kuralı hakkında, "Bir yıl daha aynı şekilde devam etme kararı aldık. 5 yıllık plan için bu sene sonuna kadar bir araya gelip bir sonuca bağlamayı hep birlikte yapacağımız çalışmayla kamuoyuna duyuracağız" dedi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kayserispor Kulübü'nü ziyarette etti. Büyükekşi, burada yabancı kuralının neden aynı kaldığı açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Büyükekşi, TFF Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ve beraberindeki heyet, kulüp tesislerinde, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, yönetim kurulu üyeleri, futbol direktörü Murat Duman ve teknik direktör Çağdaş Atan tarafından karşılandı.

Kayserispor'u ziyaret etti

Büyükekşi, altyapı çalışmaları hakkında Çamlı ve Duman'dan bilgi aldı. Çamlı, ziyaret sonunda Büyükekşi'ye isminin yazılı olduğu Kayserispor forması hediye etti.

"Bir yıl daha aynı şekilde devam etme kararı aldık"

Ziyaretin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. Büyükekşi ayrıca yabancı kuralının 8+3 olarak devam etmesinin nedenini de açıkladı.