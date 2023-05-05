TFF'nin kızağa çektiği Ali Palabıyık emekli olmayı düşünüyor Ülkemizde birçok önemli maçta görev alan Ali Palabıyık, eleştirilerin odağında. Altınordu - Bandırmaspor maçında verdiği penaltıyla tartışma konusu olan deneyimli hakemin kariyerini sonlandırmayı düşündüğü öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Altınordu-Bandırmaspor arasında oynanan ve 3-3'lük beraberlikle tamamlanan maçı yöneten hakem Ali Palabıyık'a sezon sonunda kadar maç verilmeyeceğini açıkladı.

Büyük tepki çeken tecrübeli hakemin, son verilen kararın ardından kariyeriyle ilgili çok önemli bir viraja girdiği öğrenildi.

"Psikolojik olarak yıprandım"

Bugüne kadar birçok dev karşılamada düdük çalan tecrübeli hakemin, psikolojik olarak çok yıprandığı ve bu sebeple hakemlik kariyerini noktalayacağı belirtildi.

Türkiye'de hakemlere çok fazla baskı yapıldığını düşünen Palabıyık'ın kararını en geç sezon sonunda vereceği de gelen haberler arasında.

Çok fazla maç yönetmedi

Deneyimli hakem, bu sezon Süper Lig'de 8, 1. Lig'de ise 1 maç yönetti. Avrupa maçlarıyla birlikte toplam 18 kez düdük çalan Palabıyık, 82 kez sarı kartına başvururken 6 kez de kırmızı kart verdi.