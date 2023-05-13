Thierry Henry'den futbol dünyasına çarpıcı öneriler Unutulmaz forvet Thierry Henry, futbolun değişmesi gerektiğini belirtti. Futbol için yaptığı sürpriz öneriler ile herkesi şaşırtan efsane isim, oyunu adeta yeniden yorumladı.

Futbol dünyası, efsane Fransız Thierry Henry'nin önerilerini konuşuyor! Futbola bambaşka bir açıdan yaklaşan eski forvet, oyunun evrilmesi gereken noktaya dair çarpıcı fikirler paylaştı.

Hakemlerin daha şeffaf bir ortamda çalışmaları gerektiğini savunan Thierry Henry, "Her şey net olmalı." diyerek, kritik bir açılım yaptı.

"Hakemler maçtan sonra gelip basınla konuşmalı ve sahadayken de mikrofon takmalılar! Ben, maçı izlerken ne dediklerini duymak istiyorum... Çünkü bazen pek kibar olmuyorlar ve bazen ben de pek kibar değilim."

Zamana oynama konusu

Henry, zamana oynayan takımlara karşı önlem alınması gerektiğini vurgularken "Bir takım zaman kaybettirmeye oynadığında, tıpkı rugbyde olduğu gibi hakemin diğer ekibe, 20-25 metre mesafeden serbest vuruş şansı vermesi gerekli." ifadelerini kullandı

"Her 3 gol atan takımın ekstra puan alması gerekiyor. Mesela Leicester, Fullham'a 5-3 mağlup olduğu maçta, 1 puan alabilirdi."

"Gezmeden ev almıyorsanız, denemeden futbolcu almayın"

Transferler hakkında da konuşan Henry, bir oyuncunun yeni bir takıma transfer olmadan önce denenmesi gerektiğine inanıyor!

"Gezmeden ev almıyorsunuz! Oraya uyum sağlayıp sağlayamayacaklarını bilmeden bir yerlere transfer olan çok sayıda oyuncu gördüm. Bu doğru bir yöntem değil."

"Sakatlıklar dezavantaj olmamalı"

Takımların sakatlık anında 10 kişiye düşmelerini önlemek adına Henry'nin yenilikçi bir fikri daha var.

"Olası sakatlık durumunda oyuncu saha dışında tedavisini görürken, onun yerine geçici olarak bir değişiklik yapılmalı ve böylelikle takımlar sahada 11 kişi mücadelelerine devam edebilmeli."

Halihazırda ise bu fikir Premier Lig için önerilmiş ancak IFAB tarafından engellenmesi sebebiyle rafa kaldırılmıştı.

Perez de uyarmıştı

Son olarak ise Real Madrid Başkanı Florentino Perez de bu konuya değinmiş ve yeni neslin futbol izlemediğinin altını çizmişti!