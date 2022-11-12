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- Tolga Ciğerci, Ankaragücü'nde yeniden doğdu
Tolga Ciğerci, Ankaragücü'nde yeniden doğdu
- 12.11.2022 - 12:41
Tolga Ciğerci, Ankaragücü'nde adeta yeniden doğdu. Kısa sürede kaptanlığa getirilen tecrübeli orta saha oyuncusu, bu sezonki başarılı performansını Trabzonspor karşısında da sürdürdü.
Tolga, kazanılan penaltıda topun başına geçip ağları havalandırdı.
2 gol 3 asistle oynuyor
Beşiktaş maçında 2 asist yapan, Başakşehir karşısında 1 gol atan 30 yaşındaki futbolcu, dün yine zorlu bir maçta gol sevinci yaşayarak takımına büyük katkı sağladı.
Tolga, ligde 10 maçta 2 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.
Ankaragücü, yine mağlup olmadı
Başkent ekibi, Trabzonspor maçı öncesinde ligde son 3 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.
Ankaragücü, hafta içerisinde ise Türkiye Kupası'nda Amedspor'u 6-2'lik skorla geçerek moral bulmuştu. Sarı-Lacivertliler, yenilmezlik serisini Trabzonspor karşısında da sürdürdü.
Ankaragücü, 13 puanda
Ömer Erdoğan'ın öğrencileri Milli araya ligde 13 maçta topladığı 13 puanla girmiş oldu.