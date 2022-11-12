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    Tolga Ciğerci, Ankaragücü'nde yeniden doğdu

    Süper Lig'de Ankaragücü forması giyen Tolga Ciğerci, kendini buldu. Sezon başında Başakşehir'den sarı-lacivertli takıma transfer olan Tolga, iyi oyunuyla beğeni topluyor.
    • 12.11.2022 - 12:41
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    Tolga Ciğerci, Ankaragücü'nde yeniden doğdu

    Tolga Ciğerci, Ankaragücü'nde adeta yeniden doğdu. Kısa sürede kaptanlığa getirilen tecrübeli orta saha oyuncusu, bu sezonki başarılı performansını Trabzonspor karşısında da sürdürdü.

    Tolga, kazanılan penaltıda topun başına geçip ağları havalandırdı.

    2 gol 3 asistle oynuyor

    Beşiktaş maçında 2 asist yapan, Başakşehir karşısında 1 gol atan 30 yaşındaki futbolcu, dün yine zorlu bir maçta gol sevinci yaşayarak takımına büyük katkı sağladı.

    Tolga, ligde 10 maçta 2 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.

    Tolga Ciğerci, Ankaragücü nde yeniden doğdu #1

    Ankaragücü, yine mağlup olmadı

    Başkent ekibi, Trabzonspor maçı öncesinde ligde son 3 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.

    Ankaragücü, hafta içerisinde ise Türkiye Kupası'nda Amedspor'u 6-2'lik skorla geçerek moral bulmuştu. Sarı-Lacivertliler, yenilmezlik serisini Trabzonspor karşısında da sürdürdü.

    Tolga Ciğerci, Ankaragücü nde yeniden doğdu #2

    Ankaragücü, 13 puanda

    Ömer Erdoğan'ın öğrencileri Milli araya ligde 13 maçta topladığı 13 puanla girmiş oldu.

    Tolga Ciğerci, Ankaragücü nde yeniden doğdu #3


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