Tolga Zengin: Bjelica'nın Allah yardımcısı olsun Sivasspor - Trabzonspor maçı sonrasında bordo-mavili takım eski oyuncularından Tolga Zengin, "Yenilgi için mücadele etmen gerekir. Kazanırsın kaybedersin ama mücadele farklı birşey" dedi.

Süper Lig'in 30. hafta kapanış maçında Sivasspor, Trabzonspor'u Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda konuk etti.

Bu mücadelede kırmızı-beyazlılar rakibini 4-1 yendi. Sivasspor'un galibiyet gollerini Samu Saiz (2), Erdoğan Yeşilyurt ve Caicedo attı.

Bu mücadele sonrası ise Trabzonspor'un yıllarca kalesini koruyan ve kaptanlığını yapan Tolga Zengin yayıncı kuruluş beIN Sports'ta bordo-mavili takımın oyuncuları hakkında sert ifadeler kullandı.

"Yenilgi için mücadele etmen gerekir"

Tolga Zengin, Trabzonspor hakkında şu yorumda bulundu:

"Yenilgi için mücadele etmen gerekir. Kazanırsın kaybedersin ama mücadele farklı birşey. Mücadele, kazanma arzusunda tartışmaya açık birşey yok. Hocanın, bu mücadele noktasında eksik oyuncuların ve kazanma ruhu olmayan oyuncuları çok net belirlemesi lazım yeni hocanın."

"Geldiğiniz yere bile geri dönemezsiniz"

Spor yorumcusu, sözlerine şöyle devam etti:

"Oyuncular, Trabzonspor forması giydikleri için şanslı olduklarını düşünmeliler. Bak bakalım geçmişlerine, Trabzonspor'da o yüzden oynamışlar. Bu mücadeleyi bıraktığınız anda geldiğiniz yere bile geri dönemezsiniz."

"Hücuma çıkamayabilirsin ama savunma da mı yapamazsın"

Takımın savunma yapamadığından bahseden eski futbolcu, şu değerlendirmede bulundu:

"10'a 6 savunma çalışması da mı yapmadınız? 10 kişi kalırsın o da ayrı. Sadece 6 kişi savunma yapsanız bile bu kadar rahat pozisyon vermezsiniz, bırakın 10 kişi kalmayı falan. Onları buraya getiren şey takımlarındaki performansıydı. Olur, şanssızlıklar olur, formsuzluk olur veya kötü oynarsın. 10 kişi hadi hücuma çıkamayabilirsin ama savunma da mı yapamazsın."

"Bjelica'nın Allah yardımcısı olsun"

Tolga Zengin, son olarak şunları söyledi: