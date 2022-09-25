Tolgay Arslan: Beşiktaş taraftarı affederse elbette gelirim

Tolgay Arslan siyah-beyazlılarla ilgili, "Beşiktaş taraftarı affederse elbette gelirim. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Ancak Türkiye'ye dönme düşüncem yok. Beşiktaş hep kalbimde olacak." dedi..

Paderborn altyapısında yetişen Tolgay Ali Arslan daha sonra Borussia Dortmund, Hamburg, Aachen, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydi. 32 yaşındaki orta saha 2020-2021 sezonu başında Udinese'ye imza attı.

Serie A ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tolgay Ali Arslan beklenen performansı göstermeye başladı. Udinese'de bu sezon 6 maçta oynayan ve 175 dakika sahada kalan 32 yaşındaki oyuncu Inter maçında gol atma başarısı gösterdi.

Evi soyuldu

Tolgay Ali Arslan geçtiğimiz hafta oynanan Inter maçının ardından büyük bir şok yaşadı. Takım arkadaşlarıyla birlikte galibiyet sevinci yaşayan tecrübeli futbolcunun evinin bu sırada soyulduğu aktarıldı.

TGR'de yer alan haberde; 32 yaşındaki oyuncunun evinden altın takılarla birlikte, 12 bin euro ve iki dizüstü bilgisayarın çalındığı kaydedildi. İtalya polisinin güvenlik kameralarını incelemeye aldığı ve soruşturmanın başladığı belirtildi.

"Soyunma odasında dürüm yemedim"

32 yaşındaki oyuncu, Aspor'da yayınlanan bir programa katıldı. Arslan burada merak edilenleri cevapladı.

"Beşiktaş'ta soyunma odasında dürüm yedin mi?" sorusuna Tolgay Ali Arslan, "Keşke yeseydim. Mantıklı düşününce dürümün soyunma odasına ne işi olur? Kimse izin vermez zaten buna. Benim anlamadığım konu buydu. Dürüm soyunma odasına devre arasında giremez ki. Benim için zor bir dönemdi. Ayrıldıktan sonra benim tepkim de iyi değildi. Bugün olsa değiştirirdim. Benim de hatalarım olmuştur. Ama soyunma odasında dürüm ya da başka bir şey yoktu." cevabını verdi.

"Unutamadığım an Liverpool golüydü"

Beşiktaş'ta en unutamadığı maçın Liverpool karşılaşması olduğunu açıklayan Tolgay Ali Arslan, "Unutamadığım an Liverpool golüydü. 4 senelik Beşiktaş maceram inanılmaz geçti, takım inanılmaz kaliteliydi. 2 şampiyonluk yaşadım. İnanılmaz bir aile ortamı vardı o dönemde, çok mutluydum. Beşiktaş bana çok şey kattı. Hep kalbimde olacak Beşiktaş." diye konuştu.

"Taraftar affederse Beşiktaş'a gelirim"

Türkiye'de yeniden futbol oynamak istemediğini belirten Tolgay Ali Arslan, "Taraftar affederse tabii ki gelirim, Beşiktaş çok büyük bir kulüp ama burada çok mutluyum. Dönmek istemiyorum şu anda öyle bir düşüncem yok." dedi.