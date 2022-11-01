Tolgay Arslan: Fenerbahçe açık ara ligin favorisi

Udinese'de forma giyen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tolgay Arslan, Süper Lig'deki favorisinin sarı-lacivertli takım olduğunu söyledi.

İtalya Serie A ekibi Udinese forması giyen Tolgay Arslan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Arslan, "Şenol Güneş çok büyük bir hoca. Hocaları değerlendirdiğimde de görüyorum ki gerçekten de büyük bir hocaymış. Şampiyonluk yarışında net favori Fenerbahçe. Çok geniş bir kadrosu var ve iyi bir hocası var. Çok formdalar. Bana göre açık ara ligin favorisi Fenerbahçe." dedi.

"Türkiye'ye dönme planım yok"

İtalya'da mutlu olduğunu ve futboldan keyif aldığını belirten Arslan, "Süper Lig'e dönmeyi düşünmüyorum. Serie A çok kaliteli bir lig. Benim için bu kadar iyi gideceğini belki de kimse tahmin etmemişti. Türkiye'ye dönme planım yok, burada çok mutluyum. Futbola odaklandım. Buradaki futbol yapısı Türkiye'ye göre çok farklı. Bu seviyede birkaç sezon daha forma giymek istiyorum." şeklinde konuştu.

"Serie A, Süper Lig'den daha kaliteli"

Forma giydiği 3 ligi de değerlendiren orta saha oyuncusu, "Almanya ve İtalya ligi arasında çok fark yok. İtalya Serie A biraz daha iyi bir lig ve çok kaliteli oyuncular var. Top hiç durmuyor, sürekli oyunda ve git gel oluyor. Hakemler de kolay kolay faul çalmıyor. Fizik gücü yüksek bir lig ve taktiksel anlamda çok şey öğrendim. İtalya'da taktiğe çok önem veriyorlar. Süper Lig'de ise takımlara daha çok alan veriliyor. Maçlar daha çabuk kopuyor. Serie A, Süper Lig'den daha kaliteli." dedi.

"Şenol Güneş büyük hoca"

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş'ten de övgüyle bahseden Arslan, "Şenol Güneş çok büyük bir hoca. Beşiktaş'taki dönemde tartışmalar da oldu. Orada da gördüm ki büyük bir hoca. Hocaları değerlendirdiğimde de görüyorum ki gerçekten de büyük bir hocaymış. İnşallah Beşiktaş'a şans getirir ve inşallah büyük işler yapar." ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluğu Fenerbahçe kazanır"

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında sarı lacivertli takımın şanslı olduğunu söyleyen 32 yaşındaki oyuncu, "Şampiyonluk yarışında net favori Fenerbahçe. Çok geniş bir kadrosu var. İyi de bir hocası var. Çok formdalar. Bana göre açık ara ligin favorisi Fenerbahçe." şeklinde konuştu.