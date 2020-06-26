Tolgay: FIFA'ya gitmedim, haberler yalan

Tolgay Arslan, alacakları nedeniyle FIFA'ya başvurduğu yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Fenerbahçeli Tolgay Arslan, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

29 yaşındaki futbolcu, hakkında çıkan 'Tolgay Arslan da FIFA'ya gitti' şeklindeki haberin doğru olmadığını açıkladı.

"TÜRKLER FIFA'YA GİDEMEZ"

Tolgay yaptığı açıklamada, "Bugün gazetelerde kulübümü dava ettiğim ve FIFA'ya başvurduğum yönünde haberlere yer verilmiştir. Bu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi Türk futbolcu statüsünde olduğum için FIFA'ya başvurma hakkım da bulunmamaktadır. :) Kamuoyundan aykırı yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim." ifadelerini kullandı.