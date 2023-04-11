Tolunay Kafkas: Arda hem Fenerbahçe'nin hem de Türk futbolunun parlayan yıldızı Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas Fenerbahçe maçı öncesinde, "Arda Güler hem Fenerbahçe'nin hem de Türk futbolunun parlayan yıldızı. Yurt dışına da giderse hem Fenerbahçe'ye hem de Türk futboluna katkı sağlayacak" dedi.

AA

Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'yle deplasmanda yapacakları maçta kendi oyun felsefelerini sahaya yansıtarak puan veya puanlar almak istediklerini söyledi.

Kulübün Beştepe Tesisleri'nde Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren başkent ekibinin teknik direktörü Kafkas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Büyük bir takımla oynayacağız"

Zorlu bir fikstürden çıktıklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, şöyle dedi:

"Büyük bir takımla oynayacağız. Oyun anlayışımızdan vazgeçmeyeceğiz. Belli bir maç planımız olacak. Fenerbahçe karşısında kendi oyun anlayışımızdan ve prensiplerimizden vazgeçmeyeceğiz. Üç puan ya da bir puan almak istiyoruz."

"Arda hem Fenerbahçe'nin hem de Türk futbolunun parlayan yıldızı"

Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler ve Altay Bayındır'ın genç milli takımlardan öğrencisi olduğunun hatırlatılması üzerine Kafkas, şöyle konuştu:

"Ferdi Kadıoğlu'nu da alt yaş milli takıma kazandırmaya çalıştım. Altay, oyunculuğuyla kişiliğiyle şu ana kadar Türk futboluna damga vurdu. Arda da hem Fenerbahçe'nin hem de Türk futbolunun parlayan yıldızı. Yurt dışına da giderse hem Fenerbahçe'ye hem de Türk futboluna katkı sağlayacak. İkisi de Fenerbahçe için çok büyük kazanç. Hem kişilikleri hem de oyunculukları için ailelerine binlerce kere teşekkür etsek azdır."

"Ankaragücü'nü çalıştırmak benim için onur ve gurur kaynağıdır"

Tolunay Kafkas, Ankaragücü taraftarına da verdiği destekten dolayı teşekkür ederken bir Ankaralı olarak sarı-lacivertli camianın içinden çıktığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: