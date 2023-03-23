Tolunay Kafkas, Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı...

Ümit Milli Takım'daki görevinden ayrılan Tolunay Kafkas, Süper Lig'e geri döndü.

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde teknik direktörlüğe Kafkas getirildi.

Tolunay Kafkas, düzenlenen imza töreninde Ankaragücü ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de 24 maç oynayan Ankaragücü, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.

Sarı-lacivertli ekip, topladığı 25 puanla ligde 15. sırada yer alıyor.

TFF'nin görevine haksız ve habersiz şekilde son verdiğini düşünen Tolunay Kafkas, önceki günlerde şu sözleri söylemişti:

"Bir konuyu görüşmek üzere telefonla aradığım Hamit Altıntop, (Hocam ben de seni arayacaktım. Başkanımız artık sizinle çalışmak istemiyor) dedi. Bu kadar mı olur yani! Ben bir el sıkışmayı vedayı ve helalleşmeyi hak etmiyor muyum?"