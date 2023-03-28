Tolunay Kafkas: Trabzonspor'u elemek istiyoruz

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Ankaragücü, Süper Lig'in 27’inci haftasında Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, milli arada takıma başına getirildiğini hatırlattı.

Göreve başladıktan sonra 4-5 gün içerisinde oyun felsefesini oturtmaya çalıştığını dile getiren Kafkas, şu şekilde konuştu:

"En hızlı şekilde, en kısa yoldan pres yapıp, rakip savunma arkasına geçerek karşı kaleye gitmek istiyoruz. Tüm antrenmanlarımızı bunun üzerine kurduk. Tek handikapımız milli takımımızda olan oyuncularımızın geç gelmesi. Onlarla ilgili de görüntülü analizlerle oyuncularımıza oyun anlayışımızı anlatmak için videolar gönderdik. Şu anda gayet olumlu gidiyor."

Kafkas, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacaklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Başakşehir, topa sahip ve belli oyun anlayışı olan bir kulüp. Çok iyi hocası olan, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim için de büyük bir heyecan olacak. Ben iyi olacağını düşünüyorum. Son 10 hafta, ligin boyu oldukça kısaldı. Kim hata yaparsa bedelini ödeyecek. Biz az hata yapmak istiyoruz. Takımımız, camiamız güçlü. Çok güçlü bir başkanımız var. Güçlü taraftarımız var. Benim de güçlü ve inatçı bir yapım var. Bu süreci en iyi şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum."