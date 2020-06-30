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    Tomas Sivok futbolu bıraktı

    Bir dönem Beşiktaş ve Bursaspor formaları da giyen Çek savunmacı Tomas Sivok, futbol hayatına nokta koydu.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2020 - 17:05
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    Tomas Sivok futbolu bıraktı #1

    Süper Lig'de 7 sezon boyunca Beşiktaş, 2 sezon ise Bursaspor formaları giyen Tomas Sivok, kariyerine Çek ekibi Budejovice'de devam ediyordu.

    36 yaşındaki savunmacı, futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

    480 MAÇ, 39 GOL

    Futbol hayatı boyunca 480 karşılaşmada forma giyen Sivok; bu maçlarda takımlarına 39 gol, 12 asistlik de katkıda bulunmuştu.

    Tomas Sivok futbolu bıraktı #2

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