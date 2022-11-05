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    Top toplayıcı çocuğu iten Tayfur Bingöl'den açıklama

    Top toplayıcı çocuğu iten Tayfur Bingöl'den açıklama

    Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının 90. dakikasında Tayfur Bingöl, top toplayıcı çocuğu itince saha karıştı. Bingöl maç sonunda bu konu hakkında konuştu.
    • 05.11.2022 - 22:35
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    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 2-1 kazandı.

    Tayfur, top toplayıcıyı itti

    Maçın 90. dakikasında ilginç anlar yaşandı. Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl'ün topu almak isterken top toplayıcıyı itmesi üzerine sahada gerginlik yaşandı.

    Beşiktaşlı Tayfur Bingöl, Galatasaray derbisinin ardından bu konu hakkında açıklamalarda bulundu.

    Top toplayıcı çocuğu iten Tayfur Bingöl den açıklama #1

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

    "Bunu telafi edebiliriz"

    Derbiyle ilgili konuşan Tayfur Bingöl "Maça çok iyi hazırlandık. Atmosferi biliyorduk. Birkaç tane çok net pozisyon yakaladık. Golle sonuçlandırabilsek sahadan galip ayrılabilirdik. Çok güzel zamanlar var önümüzde. Bunu telafi edebiliriz." dedi.

    Top toplayıcı çocuğu iten Tayfur Bingöl den açıklama #2

    "Bunun eğitimi verilmeli"

    Top toplayıcı çocuğa tepkisiyle ilgili konuşan Tayfur Bingöl, "Futbolcuların reaksiyonları, maç içinde yüksek olur. Karşı top toplayıcı çocuk, 'Ayağımdan topu al' dedi, 15-20 metre var. Biz bir arma taşıyoruz. Böyle seviyede futbol oynanan yerlerde bunun eğitimi verilmeli, azaltılmalı. Oyunu duraklatmak amaçlı top verilmiyor. Bunun eğitimi verilmeli." ifadelerini kullandı.

    Top toplayıcı çocuğu iten Tayfur Bingöl den açıklama #3

    "Pozisyonları gole çevirsek daha farklı olurdu"

    "Beşiktaş'ın konsantrasyonu nasıldı?" sorusunu yanıtlayan Tayfur Bingöl, "Bence konsantrasyon eksikliği yoktu. Pozisyonları gole çevirsek daha farklı olurdu. Pozisyonlar sonuçlanınca iyi oluyor, sonuçlanmayınca mağlup oluyorsunuz." diyerek sözlerini noktaladı.

    Top toplayıcı çocuğu iten Tayfur Bingöl den açıklama #4


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