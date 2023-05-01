Torreira'dan Felipe Melo'ya çarpıcı yanıt: Mücadeleye devam edeceğiz Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olduğu maçın ardından sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusu Felipe Melo, Torreira'nın paylaşımına yanıt verdi. Uruguaylı oyuncu flaş bir yanıt verdi.

Beşiktaş karşısında Galatasaray'ın belki de en iyisi Torreira'ydı.

Özellikle ilk yarıda basmadık yer bırakmayan ve rakipteyken her topa müdahale etmeye çalışan Uruguaylı futbolcu, buna karşılık takımını harekete geçirmeyi başaramadı.

Lucas Torreira, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bu paylaşın altında sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Felipe Melo, aslan ve yanan top emojileri koydu.

Torreira yanıt verdi

Uruguaylı yıldız ise Felipe Melo'ya, "Mücadeleye devam edeceğiz kardeşim." yanıtını verdi.

Performansıyla taraftarların takdirini toplayan Torreira'nın bu cevabı sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisine maruz kaldı.