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    Torrent, Morutan'ı yeniden kadroya alacak

    Torrent, Morutan'ı yeniden kadroya alacak

    Sezon başında büyük umutlarla transfer olduğu Galatasaray'da 2 haftadır kadroya alınmayan Olimpiu Morutan, yeniden rotasyona dahil edilecek.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 11:31
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    Galatasaray'da bir süredir formasından uzak olan Olimpiu Morutan'a son bir şans daha veriliyor.

    Son 2 maçın kadrosuna alınmayan Rumen futbolcu, ilk 11'deki yerini de daha önce kaybetmişti.

    Büyük bir beklentiyle alınan ancak bekleneni veremeyen genç futbolcu için yönetim devreye girerek Torrent'i ikna etti.

    Torrent, Morutan ı yeniden kadroya alacak #1

    SON BİR ŞANS

    4 milyon euro bonservis ödenen 22 yaşındaki oyuncunun kadroya alınmasını isteyen Burak Elmas ve ekibini kırmak istemeyen Domenec Torrent'in, Morutan'ı yeniden kadroya alması bekleniyor.

    Futbolcuyla yaptığı görüşmede, "Sana ihtiyacım olacak. Her zaman oynayacakmış gibi hazır olmalısın. Çok yeteneklisin ancak çok çalışmalısın." diyen İspanyol hocanın, ilk 11 olmasa da oyuna sonradan girerek futbolcusunu deneyeceği kaydedildi.

    Torrent, Morutan ı yeniden kadroya alacak #2


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