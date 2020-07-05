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    Tosic, bıçakla tehdit edildi

    Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, Belgrad Kalemeydan'da koşu yaptığı sırada üç erkekten oluşan bir grup tarafından bıçakla tehdit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2020 - 16:06
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    Tosic, bıçakla tehdit edildi #1

    Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic ve kondisyon antrenörü Andreja Milutinovic, sabah saatlerinde koşu için çıktıkları Belgrad'ın Kalemeydan parkında saldırıya uğradılar.

    Objektiv'de yer alan habere göre; Dusko Tosic ve Milutinovic, sabah erken saatlerde koşuya çıktılar. Kalemeydan içinde yaptıkları koşu sırasında 3 erkekten oluşan bir grup Tosic ve Milutinovic'i durdurup para istedi.

    İkili, para vermeyi reddetti. Bunun üzerine üç erkekten oluşan saldırganlar, bıçakla tehdit ederek para taleplerini yineledi.

    YARALANMADILAR

    Tosic ve Milutinovic, bıçağın çıkmasının ardından koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştılar ancak bu kez üzerlerine taşlar atıldı. İkili, olayı yaralanmadan atlattı.

    Tosic, bıçakla tehdit edildi #2

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