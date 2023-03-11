Tottenham, Harry Kane'in yıldızlaştığı maçta Nottingham Forest'i yendi İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Tottenham, Harry Kane'in yıldızlaştığı mücadelede Nottingham Forest'i 3-1'lik skorla devirdi.

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Nottingham Forest'i ağırladı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Milan'a elenmesinin ardından koltuğu sallanan Antonio Conte'yi yıldız golcü Harry Kane ipten aldı.

Tottenham'a üç puanı getiren golleri 19. ve 35. dakikada birisi penaltıdan olmak üzere Harry Kane ile 62. dakikada Heung-min Son kaydetti.

Nottingham Forest'in tek golünü 81. dakikada Joe Worrall kaydetti, konuk ekipte Andre Ayew, 90. dakikada penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla Tottenham puanını 48'e çıkartırken Nottingham Forest ise 26 puanda kaldı.