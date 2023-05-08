Trabzon'da Ankaragücü'ne iki kırmızı kart! Trabzonspor-Ankaragücü maçının 10. dakikasında konuk ekipte Yunan futbolcu Stelios Kitsiou ve teknik direktör Tolunay Kafkas doğrudan kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan bu mücadelenin ilk yarısında sarı-lacivertliler aleyhine 2 kırmızı kart çıktı.

Kitsiou ve Tolunay Kafkas kırmızı gördü

Başkent ekibinde Stelios Kitsiou, 10. dakikada Marek Hamsik'e faulde bulundu. Hakem Erkan Özdamar, bu pozisyonda Kitsiou'ya kırmızı kart gösterdi.

Kırmızı kartın ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve yedek kulübesi yoğun bir şekilde itirazda bulundu. Tolunay Kafkas da itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)