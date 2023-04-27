Trabzonspor 210 gün sonra deplasmanda kazanmak istiyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü Konyaspor ile yapacağı karşılaşmayla deplasmandaki galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.
En son 1 Ekim'de Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 8 dış saha maçında 6 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı.
210 gündür kazanamıyor
Karadeniz ekibi, bu süreçte Fatih Karagümrük'e 4-1, Alanyaspor'a 5-0, Hatayspor ve Galatasaray'a 2-1, Kasımpaşa'ya 2-0, Sivasspor'a 4-1 kaybetti. Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2, Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
Trabzonspor, Konyaspor maçında 210 gün sonra dış sahada galibiyet elde etmenin mücadelesini verecek.