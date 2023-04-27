Trabzonspor 210 gün sonra deplasmanda kazanmak istiyor Süper Lig'de deplasmanda en son 1 Ekim'de Kayserispor'u mağlup eden Trabzonspor, bu haftaki Konyaspor karşılaşmasıyla hasretine son vermek istiyor.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü Konyaspor ile yapacağı karşılaşmayla deplasmandaki galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. En son 1 Ekim'de Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 8 dış saha maçında 6 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı. 210 gündür kazanamıyor Karadeniz ekibi, bu süreçte Fatih Karagümrük'e 4-1, Alanyaspor'a 5-0, Hatayspor ve Galatasaray'a 2-1, Kasımpaşa'ya 2-0, Sivasspor'a 4-1 kaybetti. Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2, Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, Konyaspor maçında 210 gün sonra dış sahada galibiyet elde etmenin mücadelesini verecek.