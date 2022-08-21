Trabzonspor, 4 sene sonra ligde 5 gol yedi

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Antalyaspor'a 5-2 mağlup oldu. Karadeniz ekibi, ligde 4 yıl aradan sonra kalesinde 5 gol gördü.

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde son şampiyon Trabzonspor, Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor'a 5-2 yenildi.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi play-off maçında Kopenhag'ı ağırlayacak olan bordo-mavililer, Akdeniz ekibi karşısında beklemediği farklı bir yenilgi aldı. Trabzonspor, ligde 4 sene aradan sonra bir karşılaşmada kalesinde 5 gol gördü.

En son 5 golü Yeni Malatyaspor atmıştı

Son şampiyon bordo-mavililer, Süper Lig'de son olarak Yeni Malatyaspor'dan 5 gol yemişti. 9 Kasım 2018 tarihinde oynanan mücadelede Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, ev sahibi Malatyaspor'un teknik direktörü ise Erol Bulut'tu.

Trabzonspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Yeni Malatyaspor'da golleri Guilherme (2), Aleksic (2) ve Boutaib atmıştı.

Trabzonspor'un 4 yıl önce Yeni Malatyaspor'a farklı mağlup olan kadrosundan bugün sadece Abdülkadir Ömür oynadı.

O karşılaşmada bordo-mavili formayı giyen 13 oyuncudan 12'si ise takımla yollarını ayırdı. Bugün ilk 11'de bulunan Uğurcan Çakır ise o maçta Onur Kıvrak'ın yedeğiydi.



