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    Trabzonspor, 5 oyuncuyla sözleşme uzattı

    Trabzonspor, takım kaptanı Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Djaniny Semedo, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu'nun sözleşmelerini uzattı.
    • 08.09.2022 - 18:34
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    Trabzonspor, 5 oyuncuyla sözleşme uzattı

    Kadrosunu yeni isimlerle güçlendiren Trabzonspor, iç transfere yöneldi. Bordo-Mavili ekip takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini uzattı. Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladığını TFF'ye bildirdi.

    Uğurcan takımda kaldı

    Bu imzayla beraber Trabzonspor ’un geçen sezon yaşadığı çifte kupalı zaferinde büyük pay sahiplerinden biri olan Uğurcan Çakır’ın geleceği belli oldu.

    4 isimle daha sözleşme uzatıldı

    Karadeniz ekibi, Abdülkadir Ömür, Djaniny Semedo, Muhammet Taha Tepe ve Kaan Moradaoğlu'nun sözleşmelerini de uzatarak kadrodaki önemli isimleri takımda tutmayı başardı.

    Trabzonspor, 5 oyuncuyla sözleşme uzattı #1


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