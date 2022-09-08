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- Trabzonspor, 5 oyuncuyla sözleşme uzattı
Trabzonspor, 5 oyuncuyla sözleşme uzattı
Trabzonspor, takım kaptanı Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Djaniny Semedo, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu'nun sözleşmelerini uzattı.
- 08.09.2022 - 18:34
Kadrosunu yeni isimlerle güçlendiren Trabzonspor, iç transfere yöneldi. Bordo-Mavili ekip takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini uzattı. Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladığını TFF'ye bildirdi.
Uğurcan takımda kaldı
Bu imzayla beraber Trabzonspor ’un geçen sezon yaşadığı çifte kupalı zaferinde büyük pay sahiplerinden biri olan Uğurcan Çakır’ın geleceği belli oldu.
4 isimle daha sözleşme uzatıldı
Karadeniz ekibi, Abdülkadir Ömür, Djaniny Semedo, Muhammet Taha Tepe ve Kaan Moradaoğlu'nun sözleşmelerini de uzatarak kadrodaki önemli isimleri takımda tutmayı başardı.