Trabzonspor - Adana Demirspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 25. hafta maçında Trabzonspor, Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Trabzonspor - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi M. İlker Coşkun.
İlk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Bartra, Peres, Siopis, Doğucan, Bardhi, Abdülkadir, Yusuf, Gomez
Adana Demirspor: Ertaç, Svenson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Akintola, Emre, Belhanda