Trabzonspor - Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen, yönetecek. Trabzonspor - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde 38 puanla haftaya 6. sırada giren Karadeniz ekibi, rakibini mağlup ederek sıkıntılı süreçte 3 puanla moral bulmak istiyor.

Sezonun flaş ekiplerinden Adana Demirspor ise 42 puanla 4. sırada yer alıyor ve bu maçı kazandıkları takdirde Beşiktaş'ı geçerek üçüncü sıraya yükselme ihtimalleri bulunuyor.

Trabzonspor'da sakatlığı devam eden Anastasios Bakasetas, Trezeguet, Dorukhan Toköz ve cezalı Naci Ünüvar forma giyemeyecek. Cezası biten Lazar Markovic ile sakatlıkları düzelen Marek Hamsik ve Edin Visca ise kadroda yer alabilecek.

Adana Demirspor'un en önemli eksiği ise Henry Onyekuru.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Larsen, Siopis, Hamsik, Visca, Abdülkadir, Markovic, Maxi Gomez.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Badou Ndiaye, Stambouli, Belhanda, Yusuf, Emre Akbaba, Cherif Ndiaye