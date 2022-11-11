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    Trabzonspor, Ankaragücü ile berabere kaldı

    Trabzonspor, Ankaragücü ile berabere kaldı

    Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
    • 11.11.2022 - 21:58
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 22:03
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    Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Ankaragücü deplasmanına konuk oldu. Eryaman Stadyumu'ndaki maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

    Trabzonspor öne geçti, Ankaragücü eşitliği sağladı

    Trabzonspor, Enis Bardhi'nin 70. dakikada attığı golle öne geçti. Ankaragücü ise bu gole 74. dakikada Tolga Ciğerci'nin penaltısıyla karşılık verdi.

    Trabzonspor, Ankaragücü ile berabere kaldı #1

    İki takım 1'er puan aldı

    Bu sonucun ardından Trabzonspor 23, Ankaragücü 13 puana yükseldi.

    Trabzonspor, Ankaragücü ile berabere kaldı #2

    Dünya Kupası'ndan sonra Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşacak

    Trabzonspor, Dünya Kupası için verilecek aranın ardından sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.  Ankaragücü, Antalyaspor deplasmanına gidecek.

    Trabzonspor, Ankaragücü ile berabere kaldı #3

    Trabzonspor, Ankaragücü ile berabere kaldı #4


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