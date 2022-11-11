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Trabzonspor, Ankaragücü ile berabere kaldı
Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
- 11.11.2022 - 21:58
- Güncelleme : 11.11.2022 - 22:03
Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Ankaragücü deplasmanına konuk oldu. Eryaman Stadyumu'ndaki maç 1-1 eşitlikle sona erdi.
Trabzonspor öne geçti, Ankaragücü eşitliği sağladı
Trabzonspor, Enis Bardhi'nin 70. dakikada attığı golle öne geçti. Ankaragücü ise bu gole 74. dakikada Tolga Ciğerci'nin penaltısıyla karşılık verdi.
İki takım 1'er puan aldı
Bu sonucun ardından Trabzonspor 23, Ankaragücü 13 puana yükseldi.
Dünya Kupası'ndan sonra Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşacak
Trabzonspor, Dünya Kupası için verilecek aranın ardından sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ankaragücü, Antalyaspor deplasmanına gidecek.