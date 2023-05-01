Trabzonspor, Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında evinde Ankaragücü ile 8 Mayıs Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele öncesinde bordo-mavili takım, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenmanlara teknik ısınmayla başladı.

Kuvvet çalışmasıyla devam eden antrenman, koordinasyon pas çalışması ile tamamlandı.

Yarın çift antrenman yapılacak

Bordo-mavili takımın, ligin 32. haftasında deplasmanda Konyaspor ile yaptığı maçta süre almayan oyuncular ise tamamlama antrenmanı gerçekleştirdi.

Öte yandan sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz ve Edin Visca takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Trabzonspor yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.