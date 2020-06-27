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Trabzonspor-Ankaragücü maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor, sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 27.06.2020 - 20:06
Süper Lig'im 29. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek.
Medical Park Stadı'nda saat 21:00'de oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Trabzonspor karşılaşmaya 57 puanla çıkarken Ankaragücü'nün ise 24 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Sörloth.
Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Atila, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues, Saba, Orgill.