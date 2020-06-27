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    Trabzonspor-Ankaragücü maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor, sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2020 - 20:06
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    Trabzonspor-Ankaragücü maçının ilk 11'leri #1

    Süper Lig'im 29. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek.
    Medical Park Stadı'nda saat 21:00'de oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

    Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

    Trabzonspor karşılaşmaya 57 puanla çıkarken Ankaragücü'nün ise 24 puanı bulunuyor.

    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Sörloth.

    Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Atila, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues, Saba, Orgill.

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