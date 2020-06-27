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    Trabzonspor-Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor, sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2020 - 12:51
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    Trabzonspor-Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri #1

    Süper Lig'im 29. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek.

    Medical Park Stadı'nda saat 21:00'de oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

    Trabzonspor karşılaşmaya 57 puanla çıkarken Ankaragücü'nün ise 24 puanı bulunuyor.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Trabzonspor'da Hosseini cezası sebebiyle kadroda yok. Diğer eksikler Nwakaeme, Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı. Uğurcan Çakır'ın durumunun ise maç saatinde belli olması bekleniyor.

    Ankaragücü'nde Lukasik ve Kitsiou cezaları sebebiyle kadroda olmayacak isimler

    MUHTEMEL 11'LER

    Trabzonspor:
    Erce Kardeşler
    Pereira
    Hüseyin Türkmen
    Campi
    Novak
    Sosa
    Abdulkadir Parmak
    Ndiaye
    Abdülkadir Ömür
    Ekuban
    Sörloth

    Ankaragücü:
    Friedrich
    Cebrail
    Pazdan
    Kulusic
    Pinto
    Faty
    Sedat
    Scarione
    Rodrigues
    Michalak
    Orgill

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