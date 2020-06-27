Trabzonspor-Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor, sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.

Süper Lig'im 29. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek.

Medical Park Stadı'nda saat 21:00'de oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor karşılaşmaya 57 puanla çıkarken Ankaragücü'nün ise 24 puanı bulunuyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da Hosseini cezası sebebiyle kadroda yok. Diğer eksikler Nwakaeme, Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı. Uğurcan Çakır'ın durumunun ise maç saatinde belli olması bekleniyor.

Ankaragücü'nde Lukasik ve Kitsiou cezaları sebebiyle kadroda olmayacak isimler

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor:

Erce Kardeşler

Pereira

Hüseyin Türkmen

Campi

Novak

Sosa

Abdulkadir Parmak

Ndiaye

Abdülkadir Ömür

Ekuban

Sörloth

Ankaragücü:

Friedrich

Cebrail

Pazdan

Kulusic

Pinto

Faty

Sedat

Scarione

Rodrigues

Michalak

Orgill