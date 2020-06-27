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- Trabzonspor-Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri
Trabzonspor-Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 27.06.2020 - 12:51
Süper Lig'im 29. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek.
Medical Park Stadı'nda saat 21:00'de oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Trabzonspor karşılaşmaya 57 puanla çıkarken Ankaragücü'nün ise 24 puanı bulunuyor.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Trabzonspor'da Hosseini cezası sebebiyle kadroda yok. Diğer eksikler Nwakaeme, Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı. Uğurcan Çakır'ın durumunun ise maç saatinde belli olması bekleniyor.
Ankaragücü'nde Lukasik ve Kitsiou cezaları sebebiyle kadroda olmayacak isimler
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor:
Erce Kardeşler
Pereira
Hüseyin Türkmen
Campi
Novak
Sosa
Abdulkadir Parmak
Ndiaye
Abdülkadir Ömür
Ekuban
Sörloth
Ankaragücü:
Friedrich
Cebrail
Pazdan
Kulusic
Pinto
Faty
Sedat
Scarione
Rodrigues
Michalak
Orgill