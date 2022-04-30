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Trabzonspor - Antalyaspor - CANLI SKOR
- 30.04.2022 - 20:28
- Güncelleme : 30.04.2022 - 21:20
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İlk yarı sonucu: Trabzonspor 1-0 Antalyaspor
36' Haji Wright, Trabzonspor yarı alanında boş pozisyonda topla buluştu ancak Wright'ın topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle hake oyunu durdurdu.
32' Trabzonsporlu taraftarların bu dakikalarda takımlarına yoğun desteği var.
31' VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı onaylandı, Antalyaspor'un Wright ile bulduğu GOL geçerli sayılmadı.
26' Visca, sağ kanattan topu harika getirdi, penaltı noktası üzerinden şutunu çeken Djaniny, savunmayı geçemedi.
23' Antalyaspor tehlikeli geldi! Fernando'nun baskısıyla kazanılan toptan Luiz Adriano ceza alanı dışından kaleyi düşündü. Top üstten auta çıktı.
21' Kornerden seken topta Doğukan hızlı çıkmak istedi, Visca'nın hareketine faul düdüğü çıktı.
16' Trabzonspor önde baskıyla topu kazandı, Djaniny'nin ortasında son anda Naldo araya girerek net pozisyonu engelledi.
14' Hücuma çıkmak isteyen Dorukhan Toköz Antalyaspor yarı alanında Luiz Adriano tarafından düşürüldü, karar faul.
8' Fredy sağ kanattan çizgiye inip içeri sert bir top gönderdi, Top, Uğurcan'ın kontrolünde.
7' Trabzonspor hızlı çıktı, Djaniny'nin ceza alanı dışından şutu Cornelius'tan sekti.
6' Doğukan Sinik sol kanattan içeri girmek istedi. Savunmada Dorukhan araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
3' Gol… Trabzonspor 1-0 Antalyaspor (Cornelius)
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk ediyor.
Bordo-mavililerin stadında saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor ve mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlıyor.
İlk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius, Djaniny
Antalyaspor: Naldo, Doğukan, Haji, Güray, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin, Veysel