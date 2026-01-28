- Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
- Antrenman, Fatih Tekke yönetiminde ısınma, pas ve taktik çalışmaları içerdi.
- Takım hazırlıklara yarın devam edecek.
Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında 30 Ocak Cuma günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, ısınma çalışması gerçekleştirdi.
Pas çalışması ile devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Bordo-mavili takım, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.