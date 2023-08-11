Trabzonspor - Antalyaspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor, Antalyaspor ile karşılaşacak.
Akyazı'da oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Trabzonspor - Antalyaspor mücadelesi beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.
Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
İlk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren Elmalı, Kourbelis, Abdülkadir, Bakasetas, Edin Visca, Trezeguet, Umut
Antalyaspor'un ilk 11'i belli olmamıştır.