Trabzonspor - Antalyaspor maçının ilk 11'leri Süper Lig'in 2023-2024 sezonu açılış maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor, Antalyaspor ile karşılaşacak.

Akyazı'da oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Trabzonspor - Antalyaspor mücadelesi beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren Elmalı, Kourbelis, Abdülkadir, Bakasetas, Edin Visca, Trezeguet, Umut

Antalyaspor'un ilk 11'i belli olmamıştır.