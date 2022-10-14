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    Trabzonspor ara vermeden Beşiktaş'a hazırlanacak

    UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'yu 4-0 ile geçen Trabzonspor, hiç ara vermeden rotayı Beşiktaş maçına çevirdi.
    • 14.10.2022 - 11:05
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    Trabzonspor ara vermeden Beşiktaş'a hazırlanacak

    Trabzonspor , Monaco maçının ardından hemen Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayacak.

    Bordo-mavililer, pazar günü Dolmabahçe'de oynanacak karşılaşmanın provalarına bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla start verecek.

    Trabzonspor ara vermeden Beşiktaş a hazırlanacak #1

    İlk 11'de değişiklikler olacak

    Trabzonspor, yarın son idmanını yapıp özel bir uçuşla İstanbul'un yolunu tutacak.

    Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, yoğun fikstür nedeniyle ilk 11'de bazı değişikliklerde bulunması bekleniyor.

    Trabzonspor ara vermeden Beşiktaş a hazırlanacak #2


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