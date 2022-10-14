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- Trabzonspor ara vermeden Beşiktaş'a hazırlanacak
Trabzonspor ara vermeden Beşiktaş'a hazırlanacak
UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'yu 4-0 ile geçen Trabzonspor, hiç ara vermeden rotayı Beşiktaş maçına çevirdi.
- 14.10.2022 - 11:05
Trabzonspor , Monaco maçının ardından hemen Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayacak.
Bordo-mavililer, pazar günü Dolmabahçe'de oynanacak karşılaşmanın provalarına bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla start verecek.
İlk 11'de değişiklikler olacak
Trabzonspor, yarın son idmanını yapıp özel bir uçuşla İstanbul'un yolunu tutacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, yoğun fikstür nedeniyle ilk 11'de bazı değişikliklerde bulunması bekleniyor.