Trabzonspor avukat ordusuyla CAS'a gidiyor

Tüm kriterlere uyulduğunu belirten Trabzonspor yönetimi, UEFA'nın yanlış değerlendirme yaptığını düşünüyor. Bordo-mavililer, 10 gün içinde CAS’a başvuru yapacak.

Şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan Trabzonspor, önce gün UEFA'dan gelen haberle sarsılmıştı.

2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği için Avrupa'dan men edilen bordo-mavililerde, büyük bir şok yaşanıyor.

Peki bütün kurallara uyan Fırtına neden ceza aldı? Yönetime göre, UEFA yetkilileri yanlış bir değerlendirme yaptı.

İşte baştan sona yaşanan süreç:

UEFA RAKAMLARDA TUTARSIZLIK BULDU

2016 yılında UEFA ile Finansal Fair-Play (FFP) anlaşması yapan Trabzonspor’un, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği için cezaya çarptırıldığı açıklandı. Söz konusu döneme ait bilançoları inceleyen UEFA’nın Kulüp Mali Denetim Organı’nın; rakamlarda tutarsızlık bulduğu, yani rayiç değere uygun görmediği iddia edildi. UEFA’nın yaptığı açıklamaya göre Fırtına, 2020-2021 veya 2021-2022 sezonlarının birinde Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanması durumunda gidemeyecek.

TÜM KRİTERLERE UYULMUŞTU

Trabzonspor Yönetimi’ni esas şok eden nokta ise kararın 2019 yılıyla ilgili olması. Çünkü söz konusu dönem, Trabzonspor’un adeta altın senesi. 2019’da 23 milyon TL kâr açıklayan Fırtına’nın hiçbir kulübe, oyuncuya ve menajere borcu olmadığı gibi, FIFA’da tek bir dosyası yok. Üstelik 2019 senesinde Yusuf Yazıcı (17.5 milyon euro), Kucka (4.5 milyon euro) ve Burak Yılmaz’ın (8.5 milyon TL) satışlarından kulüp ciddi transfer geliri elde etti. Aynı zamanda TFF’nin tüm mali kriterlerine uyum gösterilirken, denk bütçe konusunda da açık verilmedi.

AVUKAT ORDUSU DEVREDE

Ve bu ortamda herkesin aklındaki soru aynı: Peki Trabzonspor nasıl ceza aldı? 2019 yılına ait mali tablolarda yanlış değerlendirme yapıldığını düşünen Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, cezanın Spor Tahkim Mahkemesi’nden (CAS) döneceğine emin. Bordo-mavililer, kurallar gereği 10 gün içinde CAS’a başvurusunu yapacak. Bununla ilgili sadece kulübün avukatları değil, İsviçre’de daha önce çalışılan ünlü bir hukuk bürosu da devrede.