Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Sergen Yalçın açıklaması Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, görüşme yaptıkları Sergen Yalçın'ın takım çalıştırmak istemediğini açıkladı.

Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan son şampiyon Trabzonspor'da alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör Abdullah Avcı'yla yollar ayrılmıştı.

Daha sonra takımın başına Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak geçmişti. Bordo-mavili takımla 3 maça çıkan Ak görevinden istifa etmişti. Kasımpaşa ile oynanan son Süper Lig maçında ise takımın başında Teknik Sorumlu İhsan Derelioğlu yer almıştı.

Sergen Yalçın ile görüşme yapılmıştı

Yaşanan bu süreçte ise Ahmet Ağaoğlu'nun istifa etmesi üzerine yeni Başkan seçilen Ertuğrul Doğan ve ekibi teknik direktör arayışlarına başlamıştı.

Bordo-mavili yönetim bu kapsamda Beşiktaş ile 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşan başarılı teknik adam Sergen Yalçın ile görüştürme gerçekleştirmiş ancak bir sonuç alamamıştı.

"Sergen Yalçın takım çalıştırmak istemediğini söyledi"

Yeni Başkan Ertuğrul Doğan bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Doğan, Sergen Yalçın ile yaptıkları görüşme için şunları söyledi:

"Sergen Yalçın ile görüştük. Bize şu an takım çalıştırmak istemediğini söyledi. Bilic ile menajerler aracılığıyla bir görüşmemiz oldu. Şu aşamada ilerleme kaydettiğimiz isimler var."

"Tekrar şampiyon olacağız inansınlar"

Ertuğrul Doğan, açıklamalarına şöyle devam etti: