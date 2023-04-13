Trabzonspor-Beşiktaş maçında deplasman yasağı

Süper Lig'de haftanın önemli mücadelesinde Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 29. haftada Akyazı Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele öncesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş taraftarı maça alınmayacak
16 Nisan Pazar akşamı saat 20.30'da başlayacak maç öncesinde Trabzon İl Güvenlik Kurulu, Trabzonspor-Beşiktaş maçına siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağını duyurdu.
Öte yandan Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, biletlerin satışının Beşiktaş Passolig kart sahiplerine yapılmayacağı ifadesi yer aldı.