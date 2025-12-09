Abone ol: Google News

Trabzonspor - Beşiktaş maçının biletleri satışta

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında Akyazı Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletleri satışa çıktı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 09.12.2025 18:59
  • Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 14 Aralık'ta oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.
  • Farklı tribünlerin bilet fiyatları 500 ile 9 bin TL arasında değişiyor.
  • Taraftarların yüksek ilgisi satış noktalarında kuyruklar oluşturdu.

Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Akyazı Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum-B 9 bin, VIP Platinum A-C 7 bin 500, VIP Gold 5 bin, VIP Silver 3 bin 500, Batı tribün 1200, Doğu tribün bin, Mattia Ahmet Minguzzi Tribün 900, Güney-Kuzey kale arkası ise 500 liradan satışa çıkarıldı.

KUYRUK OLUŞTU

Öte yandan, taraftarların bu maça ilgisi dolayısıyla Atatürk Alanı'ndaki satış gişesinin önünde kuyruk oluştu.

Eshspor Haberleri