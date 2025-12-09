Trabzonspor - Beşiktaş maçının biletleri satışta

- Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 14 Aralık'ta oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.
- Farklı tribünlerin bilet fiyatları 500 ile 9 bin TL arasında değişiyor.
- Taraftarların yüksek ilgisi satış noktalarında kuyruklar oluşturdu.
Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.
Akyazı Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum-B 9 bin, VIP Platinum A-C 7 bin 500, VIP Gold 5 bin, VIP Silver 3 bin 500, Batı tribün 1200, Doğu tribün bin, Mattia Ahmet Minguzzi Tribün 900, Güney-Kuzey kale arkası ise 500 liradan satışa çıkarıldı.
KUYRUK OLUŞTU
Öte yandan, taraftarların bu maça ilgisi dolayısıyla Atatürk Alanı'ndaki satış gişesinin önünde kuyruk oluştu.