Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor-Beşiktaş maçına sahne olacak olan 29. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarının hakemleri, Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi.

MHK tarafından Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine manuel atama yapılırken, Beşiktaş-Trabzonspor maçında ise bu tercih edilmedi ve tekrar tüm hakemlerin dijital atamayla belirlendiği kaydedildi.

Derbide Volkan Bayarslan düdük çalacak

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.

Galatasaray'ın Kayserispor ile evinde oynayacağı kritik maçta, Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü ağırlayacağı maçta ise Atilla Karaoğlan görev alacak.

İşte haftanın diğer maçlarını yönetecek hakemler:

Antalyaspor-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

İstanbulspor-Başakşehir: Mert Güzenge

Adana Demirspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

Giresunspor-Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu