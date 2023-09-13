Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi

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Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı.
Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Tecrübeli hakem geçen sezon nisan ayında oynanan maçta da düdük çalmıştı.
Haftanın diğer hakemleri ise şu şekilde:
Galatasaray-Samsunspor: Cihan Aydın
Fenerbahçe-Antalyaspor: Halil Umut Meler
Konyaspor-Rizespor: Bahattin Şimşek
Kayserispor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
Adana Demirspor-Pendikspor: Mert Güzenge
İstanbulspor-Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
Alanyaspor-Kasımpaşa: Turgut Doman
Karagümrük-Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Sivasspor-Ankaragücü: Çağdaş Altay