Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri duyuruldu. Trabzonspor - Beşiktaş maçına Volkan Bayarslan atandı.

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Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı.

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Tecrübeli hakem geçen sezon nisan ayında oynanan maçta da düdük çalmıştı.

Haftanın diğer hakemleri ise şu şekilde:

Galatasaray-Samsunspor: Cihan Aydın

Fenerbahçe-Antalyaspor: Halil Umut Meler

Konyaspor-Rizespor: Bahattin Şimşek

Kayserispor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

Adana Demirspor-Pendikspor: Mert Güzenge

İstanbulspor-Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

Alanyaspor-Kasımpaşa: Turgut Doman

Karagümrük-Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Sivasspor-Ankaragücü: Çağdaş Altay